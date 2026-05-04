Μαρίνα Ερμιόνη: Νέα επένδυση 250 θέσεων ελλιμενισμού
Το νέο έργο θα περιλαμβάνει εστιατόρια υψηλών προδιαγραφών, boutique ξενοδοχείο και παραλιακό περίπατο.
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η νέα Μαρίνα Ερμιόνη, ακριβώς απέναντι από τον γραφικό οικισμό της περιοχής. Το έργο, τοποθετημένο σε έναν από τους πλέον φυσικά προστατευμένους όρμους του Αργοσαρωνικού, συνδυάζει σύγχρονες υποδομές με ξεχωριστή αρχιτεκτονική ταυτότητα, δημιουργώντας έναν προορισμό όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία. Η επένδυση υλοποιείται από επιχειρηματικό φορέα στον οποίο συμμετέχουν η Tethys και η EMMA Capital και η πλήρης λειτουργία εκτιμάται για το καλοκαίρι του 2027.
