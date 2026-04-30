Πώς επηρεάζουν οι ανατιμήσεις την ταξιδιωτική ζήτηση για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
Πώς επηρεάζουν οι ανατιμήσεις την ταξιδιωτική ζήτηση για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς
Oι εκδρομείς αναζητούν προορισμούς προσβάσιμους οδικώς και πιο εύκολα διαχειρίσιμους οικονομικά.
Συγκρατημένη εμφανίζεται η ταξιδιωτική κίνηση για την Πρωτομαγιά, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφουν τουριστικά γραφεία-μέλη των Συνδέσμων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, με την αγορά να κινείται χωρίς ενιαία δυναμική και με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά προορισμό. Η επιφυλακτικότητα που είχε καταγραφεί και κατά την περίοδο του Πάσχα συνεχίζεται, με τους ταξιδιώτες να κινούνται πιο προσεκτικά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας ή υψηλότερου κόστους.
Στους προορισμούς εντός Ελλάδας, η εικόνα της ζήτησης είναι μεικτή. Ορισμένα τουριστικά γραφεία καταγράφουν καλύτερη κίνηση σε σχέση με πέρυσι που φτάνει έως και το +44%, ιδιαίτερα σε προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας. Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Ναύπλιο και Πρέβεζα περιλαμβάνονται στις επιλογές που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, καθώς οι εκδρομείς αναζητούν προορισμούς προσβάσιμους οδικώς και πιο εύκολα διαχειρίσιμους οικονομικά. Η τάση προς την ηπειρωτική Ελλάδα ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ακτοπλοϊκό πρόγραμμα δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τις σύντομες μετακινήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα, περιορίζοντας τη δυναμική των νησιωτικών αποδράσεων και επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος του ταξιδιού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στους προορισμούς εντός Ελλάδας, η εικόνα της ζήτησης είναι μεικτή. Ορισμένα τουριστικά γραφεία καταγράφουν καλύτερη κίνηση σε σχέση με πέρυσι που φτάνει έως και το +44%, ιδιαίτερα σε προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας. Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Ναύπλιο και Πρέβεζα περιλαμβάνονται στις επιλογές που συγκεντρώνουν ενδιαφέρον, καθώς οι εκδρομείς αναζητούν προορισμούς προσβάσιμους οδικώς και πιο εύκολα διαχειρίσιμους οικονομικά. Η τάση προς την ηπειρωτική Ελλάδα ενισχύεται και από το γεγονός ότι το ακτοπλοϊκό πρόγραμμα δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τις σύντομες μετακινήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα, περιορίζοντας τη δυναμική των νησιωτικών αποδράσεων και επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος του ταξιδιού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα