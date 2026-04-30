Το αττικό κρασί μπαίνει στα αθηναϊκά ξενοδοχεία και εστιατόρια

Στη δρομολόγηση κοινών δράσεων για τη σύνδεση του Αττικού Αμπελώνα με τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία της Αθήνας θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού, η Ένωση Οινοπαραγωγών Αττικού Αμπελώνα της Αττικής και η Ένωση Εστιατόρων και συναφών Αττικής.





Αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Taste Athens που πραγματοποιήθηκε με στόχο την ανάδειξη του Αττικού Αμπελώνα και της συμβολής του στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου της Αττικής. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε., της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού, της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αττικού Αμπελώνα της Αττικής, και της Ένωσης Εστιατόρων και συναφών Αττικής, με την υποστήριξη του DMMO της Περιφέρειας Αττικής – Greater Athens Region. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ανάδειξη της φιλοξενίας, της γαστρονομίας και της οινικής κουλτούρας ως βασικών πυλώνων της ταυτότητας της Αττικής. Μέσα από συνέργειες που ενώνουν τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή, αναδείχθηκε ο κοινός στόχος για ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό τουριστικό προϊόν, με δυναμική 365 ημερών τον χρόνο.