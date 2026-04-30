«Ένα νησί με σπάνια ισορροπία»: H Λευκάδα της ηθοποιού, Άννας Μάγκου
Η ηθοποιός δημιουργεί για το Travel.gr έναν «χάρτη» με τα πιο αγαπημένα της σημεία στο νησί.
Η Λευκάδα για μένα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Είναι ο τόπος που θυμάμαι από πάντα, από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα, αφού από εκεί κατάγεται η μητέρα μου. Είναι οι εικόνες, οι μυρωδιές, οι ήχοι που με ακολουθούν μέχρι σήμερα.
Τα καλοκαίρια μου τα πέρασα ουσιαστικά μέσα στην πόλη της Λευκάδας, σε ένα από τα πιο κεντρικά της στενά – εκεί όπου ενώνεται η παραλία με την αγορά. Ένα πέρασμα ζωντανό, γεμάτο κόσμο, μια συνεχής περατζάδα. Εκεί παίζαμε μικροί με τα άλλα παιδιά, στα στενά, μέχρι αργά το βράδυ. Εκεί έμαθα τι σημαίνει καλοκαίρι. Αλλά η Λευκάδα για μένα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα: είναι και Πάσχα και Χριστούγεννα, είναι οι φίλοι μου, οι παρέες μου, οι ίδιες γνώριμες διαδρομές που κάθε φορά μοιάζουν καινούριες.
Η αρχιτεκτονική της πόλης έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα, με έντονες ιταλικές επιρροές, που της δίνουν έναν αέρα διαφορετικό από τα περισσότερα ελληνικά νησιά. Και το πιο όμορφο είναι ότι φτάνεις εκεί εύκολα, οδικώς, χωρίς να χρειαστείς πλοίο -κι όμως νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε έναν ολοκληρωμένο νησιωτικό κόσμο.
