Making an impact – Ή αλλιώς όταν η κλιματική αλλαγή είναι ευθύνη όλων μας
Making an impact – Ή αλλιώς όταν η κλιματική αλλαγή είναι ευθύνη όλων μας
«Γιατί όταν το Έβερεστ αλλάζει, αλλάζει ολόκληρος ο κόσμος μας»
Η κλιματική αλλαγή έχει πάψει να είναι μία γενική, αφηρημένη έννοια που αφορά μία μακρινή, μελλοντική πραγματικότητα. Είναι μία δύσκολη συνθήκη με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι στην καθημερινότητά μας, παρακολουθώντας τον πλανήτη μας να αλλάζει και τα ομορφότερα τοπία του να μετατρέπονται σταδιακά σε κάτι άλλο, πιο αφιλόξενο και αρκετά τρομακτικό. Με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν διαρκώς, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε γίνονται όλο και συχνότερα και πιο έντονα.
Μπροστά σε αυτή την αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα, η δική μας απάντηση ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά ατομική υπόθεση. Χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση, συνεργασία και μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια που ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών, των κοινοτήτων και των οργανισμών, ώστε να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του κλίματος και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.
