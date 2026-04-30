Πρωτομαγιάτικη απόδραση κάτω από ήλιο της Αττικής, σε ένα resort-προορισμό
Το Cape Sounio κάνει την Πρωτομαγιά αφορμή για μια μεγάλη γιορτή.
Καθώς η ηλιόλουστη Αθηναϊκή Ριβιέρα αρχίζει να ξετυλίγεται αργά πλάι στη θάλασσα και ο ορίζοντας μοιάζει ξαφνικά πιο φωτεινός και πιο καλοκαιρινός, το Σούνιο απλώνεται μπροστά μας. Σε αυτό το σημείο όπου η φύση, η ιστορία και ο μύθος μοιάζουν να έχουν συμφωνήσει να συνυπάρχουν σε τέλεια αρμονία, η άνοιξη φαντάζει πιο ειδυλλιακή στα μάτια μας και το τριήμερο της Πρωτομαγιάς εξελίσσεται σε ιδανική ευκαιρία για μία κοντινή απόδραση που τα έχει όλα.
Στο νοτιότερο άκρο της Αττικής, λοιπόν, το βλέμμα μας χάνεται ανάμεσα στο βαθύ μπλε του Αιγαίου, στις πράσινες πλαγιές του Εθνικού Δρυμού και στον Ναό του Ποσειδώνα, που στέκει αγέρωχος εδώ και αιώνες πάνω στον βράχο. Σε αυτό ακριβώς το σκηνικό, το Cape Sounio γίνεται ένα με τον τόπο. Χτισμένο αμφιθεατρικά, μέσα σε ένα πυκνό πευκοδάσος που καταλήγει στη θάλασσα, με πανοραμική θέα στον Ναό και στο Αιγαίο, προσφέρει την αίσθηση μιας απόδρασης μακριά από όλα, κι ας βρίσκεται μόλις 40 λεπτά από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι το είδος του προορισμού που αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε μακριά για να νιώσουμε ότι έχουμε πραγματικά απομακρυνθεί από την πίεση της καθημερινής ρουτίνας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα