Πρωτομαγιά 2026: Οι ταξιδιωτικές προτιμήσεις των Ελλήνων εντός και εκτός συνόρων – Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί
Aυξημένη κινητικότητα στις αναζητήσεις προορισμών city breaks σε λιγότερο κορεσμένες περιοχές.
H αργία της Πρωτομαγιάς σε συνδυασμό με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί φέτος, αποτελεί για τους Έλληνες μία ακόμη αφορμή για σύντομες αποδράσεις. Δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί διατηρούν υψηλά ποσοστά ζήτησης, σημειώνοντας μάλιστα και αύξηση με τις γειτονικές χώρες να ακολουθούν.
Πρόσφατα στοιχεία της Booking.com καταδεικνύουν αύξηση κατά 19% στις συνολικές αναζητήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών για διαμονές (εντός και εκτός Ελλάδας) για το διάστημα 30 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ισχυρή ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς
Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παραμένουν σταθερές επιλογές καταγράφοντας μάλιστα αύξηση κατά 5% και 14% αντίστοιχα. Εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν πιο «παραδοσιακοί» προορισμοί για ανοιξιάτικες αποδράσεις, όπως το Ναύπλιο (+84%) και ο Βόλος (+53%).
