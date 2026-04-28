Πρωτομαγιά στην Ύδρα: Απόδραση για τον «Ναυτίλο»
Έκθεση θαλασσογραφιών στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας γίνεται η αφορμή για ένα τριήμερο στην αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού.
Οι Παναγιώτης Τέτσης και Νίκος Χατζηκυριάκος – Γκίκας έχουν αποδώσει την Ύδρα με τις πινελιές τους, ο Γιώργος Σεφέρης της αφιέρωσε ποίημα, η Σοφία Λόρεν είχε ως φόντο το λιμανάκι των Καμινίων, κάνοντάς το νησί γνωστό στο εξωτερικό μέσα από την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» (1952). Μία δεκαετία αργότερα, η συλλέκτης Πολίν Καρπίδα έκανε το νησί καλοκαιρινό hotspot για καλλιτέχνες και προσωπικότητες της τέχνης μέσω της διοργάνωσης συναντήσεων και εκθέσεων.
Τότε, όπως και τώρα, η Ύδρα έχει διατηρήσει ανεξίτηλη την ομορφιά της. Βρισκόμενη σε σχετικά μικρή απόσταση από την ελληνική πρωτεύουσα και πολύ κοντά στις ακτές της Πελοποννήσου, η αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού, η κοσμοπολίτισσα Ύδρα με την πλούσια παράδοση και το πολυμορφικό περιβάλλον, συνδυάζει την υψηλή αισθητική και τον πολιτισμό, ικανοποιώντας κάθε της επισκέπτη.
Αποτελεί ιδανικό προορισμό για εξορμήσεις της τελευταίας στιγμής ή μικρές αποδράσεις, όπως μονοήμερες εκδρομές, Σαββατοκύριακα ή τριήμερα σαν αυτό της Πρωτομαγιάς που πλησιάζει. Υποσχόμενη, για ακόμα μία φορά, στιγμές ξεγνοιασιάς και ξεκούρασης, καθώς και εκπαίδευσης του βλέμματος. Το τελευταίο (και) μέσα από την περιοδική έκθεση «Ναυτίλος» με θαλασσογραφίες των Μακρή, Μαδένη και Ρήνα, που εγκαινιάζεται (2 Μαΐου, 20:30), στο Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας (ΙΑΜΥ).
