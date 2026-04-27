Θάλασσα για δισεκατομμυριούχους: Πώς θα κινηθεί η αγορά των υπερπολυτελών γιοτ έως το 2032
Θάλασσα για δισεκατομμυριούχους: Πώς θα κινηθεί η αγορά των υπερπολυτελών γιοτ έως το 2032
Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει βαρύνουσα θέση στη μεσογειακή ζήτηση για θαλάσσιο τουρισμό.
Η αγορά των υπερπολυτελών γιοτ δείχνει να περνά σε μια νέα φάση επιτάχυνσης. Νέα αποτίμηση της Allied Market Research προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά του κλάδου θα φτάσει τα 25,7 δισ. δολ.έως το 2032 από 10,3 δισ. δολ. που ήταν το 2022.
Ο παγκόσμιος στόλος υπερπολυτελών γιοτ άνω των 24 μέτρων έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στην τελευταία δεκαετία και αριθμεί σήμερα περίπου 5.000 σκάφη σε ενεργή υπηρεσία, ενώ η απασχόληση που συνδέεται με τον κλάδο σε σχεδιασμό, ναυπήγηση, πλήρωμα, συντήρηση και φιλοξενία υπολογίζεται διεθνώς από 148.000 έως 163.000 θέσεις εργασίας. Ως υπερπολυτελές γιοτ θεωρείται γενικά ένα επανδρωμένο πολυτελές σκάφος, μηχανοκίνητο ή ιστιοπλοϊκό, μήκους 24 μέτρων και άνω.
Στον πυρήνα της πρόβλεψης βρίσκεται η εκτίμηση ότι η άνοδος του πλούτου των υπερεύπορων ιδιωτών, η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού πολυτελείας και η ζήτηση για εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν την αγορά την επόμενη δεκαετία. Η ίδια αποτίμηση χωρίζει την αγορά ανά μέγεθος, χρήση, τύπο πρόωσης και γεωγραφική περιοχή, δείχνοντας ότι η ανάπτυξη δεν προέρχεται από έναν μόνο τύπο σκάφους ή από μία μόνο περιφέρεια, αλλά από ένα ευρύτερο οικοσύστημα που εκτείνεται από τη ναυπήγηση έως τη φιλοξενία πάνω στο σκάφος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
