Μανώλης Κουτούζης: Η ιστορία του κοσμοπολίτη και πρωτοπόρου εμπόρου του καλύμνιου σφουγγαριού
Μανώλης Κουτούζης: Η ιστορία του κοσμοπολίτη και πρωτοπόρου εμπόρου του καλύμνιου σφουγγαριού
Η Κάλυμνος έγινε νησί του ύψους, της αναρρίχησης, αφού υπήρξε πρώτα νησί του βάθους, της σπογγαλιείας.
Ο 82χρονος Μανώλης Κουτούζης ζει από το φυσικό σφουγγάρι από το 1955 και μας αφηγείται μια ζωή που την έστιψε σαν το προϊόν του επαγγέλματός του.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, η Κάλυμνος ήταν η αδιαμφισβήτητη «πρωτεύουσα του σφουγγαριού» στον κόσμο. Η ετήσια παραγωγή φυσικού σφουγγαριού στη Μεσόγειο ξεπερνούσε τους 350 τόνους, με το νησί να κατέχει τον κυρίαρχο ρόλο και τα εμπορικά του σπίτια να έχουν ανθίσει σε Φρανκφούρτη, Αμβέρσα, Στοκχόλμη και Λονδίνο. Στα μέσα της δεκαετίας του ’60, τα εμβάσματα που έστελναν στο νησί οι σφουγγαράδες και οι έμποροι της διασποράς ανέρχονταν στα 138 δολάρια ανά κάτοικο, τέσσερις φορές πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο. Το ισοζύγιο εμπορίου του νησιού ήταν θετικό κατά 120 δολάρια ανά κάτοικο, τη στιγμή που η υπόλοιπη Ελλάδα βυθιζόταν σε ελλειμματικά εμπορικά ισοζύγια, δηλαδή δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει επαρκείς εξαγωγές. Το σφουγγάρι, με άλλα λόγια, ήταν χρυσός.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα