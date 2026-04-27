Θεσσαλονίκη: Μια ομάδα πολιτιστικών ξεναγήσεων ξανασυστήνει την πόλη ακόμα και στους κατοίκους της
Τα τελευταία 13 χρόνια, η Εύη Καρκίτη και το Thessaloniki Walking Tours ανατρέπουν ό,τι γνωρίζουμε από τους τουριστικούς οδηγούς.
Ίσως μας έχει τύχει να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά την πόλη ή τη γειτονιά μας, μέχρι να λάβουμε μέρος σε μια ξενάγηση που μας τη συστήνει από μια εντελώς διαφορετική οπτική, ζουμάροντας σε ανθρώπους και ιστορίες και αποκαλύπτοντάς μας μυστικά θαμμένα κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια μας. Αυτή την εμπειρία υπόσχεται η ομάδα Thessaloniki Walking Tours, η οποία ιδρύθηκε από τη δημοσιογράφο Εύη Καρκίτη και πλέον έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες και εκτός πόλης.
Μια ματιά στις διαδικτυακές πλατφόρμες της ομάδας Thessaloniki Walking Tours αρκεί για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για μια ταξιδιωτική ιδέα διαφορετική από τις άλλες. Στους θεματικούς περιπάτους και τις εμπειρίες που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μια Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Διαδρομή, ένας Εβραϊκός Περίπατος, η διαδρομή «Σκοτεινή Μνήμη» (σε σημεία της πόλης που συνδέονται με δολοφονίες, εξεγέρσεις και άλλα σκοτεινά γεγονότα που άλλαξαν την ταυτότητά της), μια Νυχτερινή Διαδρομή στο Ντεπώ (μέσα από την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία, αστικούς μύθους και προφορικές παραδόσεις), ένας περίπατος στα κοιμητήρια της Θεσσαλονίκης.
«Δημιούργησα αυτή την ομάδα πολιτιστικών περιηγήσεων και δημόσιας ιστορίας το 2013. Το πρότζεκτ μπορεί να θεωρηθεί εξαιρετικά καινοτόμο όχι μόνο για εκείνη την εποχή αλλά και για σήμερα» λέει η Εύη Καρκίτη. «Καινοτόμο, από την άποψη ότι ανατρέπει αυτό που λέμε “τουριστικό αφήγημα”».
