Ιστορικό ρεκόρ αεροπορικής συνδεσιμότητας Ιταλίας-Θεσσαλονίκης
Νέα σύνδεση Μπολτσάνο-Θεσσαλονίκη για τη Χαλκιδική.
Εκδήλωση προβολής της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε στον χώρο Scrigno del Duomo στο Τρέντο της Ιταλίας, με τη συμμετοχή τουριστικών γραφείων και tour operators από την ευρύτερη περιοχή του Άλτο Άντιτζε (Τρέντο – Μπολτσάνο).
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η SkyAlps ανακοίνωσε την έναρξη νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης από το Μπολτσάνο προς τη Θεσσαλονίκη, με εβδομαδιαία πτήση κάθε Παρασκευή, από τις 29 Μαΐου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Η νέα αυτή σύνδεση ενισχύει σημαντικά την πρόσβαση της ιταλικής αγοράς προς τη Χαλκιδική. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια συνολική δυναμική αύξησης των απευθείας πτήσεων από την Ιταλία προς τη Θεσσαλονίκη, με το 2026 να καταγράφει ιστορικό ρεκόρ συνδεσιμότητας για τον προορισμό.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία η Aegean Airlines πραγματοποιεί απευθείας πτήσεις από Ρώμη και Μιλάνο (Malpensa) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η easyJet συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την ιταλική αγορά από τις 14 Μαΐου έως τις 22 Οκτωβρίου και η Ryanair εκτελεί πτήσεις από τα τέλη Απριλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου από πέντε ιταλικές πόλεις (Ρώμη, Μπέργκαμο, Βενετία, Μπολόνια και Νάπολη). Η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας αποτυπώνει τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση της ιταλικής αγοράς για τη Χαλκιδική, η οποία συνεχίζει να αποτελεί κορυφαία επιλογή για το 2026 μετά από την πολυετή προσπάθεια του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και με την συνεργασία της υπεύθυνης για την Ιταλική Αγορά κας Ελένης Σαρηκώστα.
