Έντονο ενδιαφέρον για αγορές πολυτελών ακινήτων στην Ελλάδα
Καθοριστικές οι επόμενες 6 έως 8 εβδομάδες για τη συμπεριφορά της αγοράς το δεύτερο εξάμηνο.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και διεθνούς οικονομικής αναδιάταξης οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος αγοραστών σε ελληνικά πολυτελή ακίνητα αυξήθηκαν κατά 18,5%. Αυτό προκύπτει από τα επικαιροποιημένα στοιχεία και τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσής της Greece Sotheby’s International Realty για την περίοδο από 1η Μαρτίου έως 22 Απριλίου 2026.
Την περίοδο αυτή η διάμεση αξία των υπό εξέταση ακινήτων ανέβηκε στα 3 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ πέρυσι (άνοδος 43% σε ετήσια βάση). Η αθροιστική αξία των ακινήτων που εξετάζονται από ενεργούς αγοραστές έφτασε τα 1,75 δισ. ευρώ στο 53ήμερο, ενώ η αξία των νέων συμφωνιών αγοραπωλησίας εμφανίζει άνοδο 22% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα στοιχεία συνθέτουν μια αγορά σε μεταβατικό στάδιο: ανθεκτική ζήτηση στο ανώτερο τμήμα, συνοδευόμενη από υποχώρηση των φυσικών επισκέψεων και μικρότερο αριθμό νέων συμφωνιών στο 53ήμερο, εικόνα συμβατή με αγοραστές που παρατείνουν τον χρόνο αξιολόγησης σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας.
Η ανάλυση αναφέρεται σε νέες συμφωνίες αγοραπωλησίας και την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή. Η οριστική μεταβίβαση ακολουθεί συνήθως εντός τεσσάρων έως οκτώ μηνών και εξαρτάται από την ολοκλήρωση των νομικών και τεχνικών ελέγχων. Η «αξία των ακινήτων υπό εξέταση» αντικατοπτρίζει τις τιμές των ακινήτων για τα οποία ενεργοί αγοραστές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της περιόδου αναφοράς.
