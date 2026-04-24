Leisure Lifestyle Awards 2026: Στην Ελλάδα τα καλύτερα ιστορικά αξιοθέατα
H ισχυρή δυναμική της χώρας μας στην αγορά της Βόρειας Αμερικής, η οποία είναι στρατηγικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα χρονιά στα διεθνούς κύρους βραβεία Leisure Lifestyle Awards 2026 του αμερικανικού ταξιδιωτικού μέσου Global Traveler.
Η Ελλάδα, για πέμπτη συνεχή φορά, κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των διεθνών προορισμών στην κατηγορία «Καλύτερα Ιστορικά Αξιοθέατα» (Best Historical Attractions, International), ενώ παράλληλα η Σαντορίνη κατέκτησε για δέκατη τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο του «Καλύτερου Νησιού στην Ευρώπη» (Best Island in Europe).
Η διπλή αυτή διάκριση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου παγκόσμιου προορισμού, καθώς αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών εμπειριών, τον μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της και τη διαχρονική ελκυστικότητα και διεθνή αναγνωρισιμότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
