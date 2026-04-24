Πολιχνίτος Λέσβου, μια ιστορία σμιλεμένη στην πέτρα
Ένα βιβλίο αφιερωμένο στον γλυπτό διάκοσμο και την αρχιτεκτονική μνήμη του τόπου.
Στη νότια πλευρά της Λέσβου, εκεί όπου η φύση ισορροπεί ανάμεσα στη γαλήνη και τη διαχρονικότητα, ο Πολιχνίτος ξεδιπλώνει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη γραφικό χωριό της Λέσβου, αλλά για έναν τόπο όπου η πέτρα αποκτά φωνή και αφηγείται ιστορίες χρόνων. Αυτήν ακριβώς τη αθόρυβη αλλά εύγλωττη γλώσσα επιχειρεί να αναδείξει το βιβλίο «Πολιχνίτος: μια ιστορία σμιλεμένη στην πέτρα», ένα έργο αφιερωμένο στον γλυπτό διάκοσμο και την αρχιτεκτονική μνήμη του τόπου, που υπογράφουν ο λαογράφος, Κυριάκος Κουκούλας και η αρχιτεκτόνισσα και Τόνια Κατερίνη.
Περιδιαβαίνοντας τα σοκάκια του Πολιχνίτου, ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται γρήγορα ότι η ομορφιά δεν βρίσκεται μόνο στο τοπίο, αλλά κυρίως στις λεπτομέρειές του, οι οποίες είναι φτιαγμένες από ηφαιστειακό πέτρωμα, τον ιγνιμβρίτη, που αφθονεί στην ευρύτερη περιοχή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τον συναντά κανείς ακόμα και σε θεμέλια σπιτιών.
Υπέρθυρα περίτεχνα σκαλισμένα, ανάγλυφα σύμβολα, διακοσμητικά μοτίβα που κοσμούν παλιές κατοικίες και δημόσια κτίρια, όλα μαρτυρούν μια εποχή όπου η τέχνη δεν ήταν πολυτέλεια, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Η πέτρα, δουλεμένη με υπομονή και μεράκι, μετατρέπεται σε φορέα πολιτισμού και αισθητικής.
