Στο επίκεντρο των εξελίξεων ο κλάδος των συνεδρίων και εκδηλώσεων
Συνέδριο στην Αθήνα για τον κλάδο των συνεδρίων, εκθέσεων και εταιρικών εκδηλώσεων.
Με ισχυρή θεματολογία, διευρυμένες συμμετοχές και έμφαση στον στρατηγικό διάλογο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιστρέφει το 15ο Ετήσιο Συνέδριο του HAPCO & DES, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Απριλίου 2026, στο Grand Hyatt Athens. Το συνέδριο, με κεντρικό μήνυμα «Sync. Shift. Shape.», επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως βασική πλατφόρμα διαμόρφωσης πολιτικής, ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης συνεργειών για τον κλάδο των συνεδρίων, εκθέσεων και εταιρικών εκδηλώσεων. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO & DES) αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο του κλάδου των συνεδρίων, εκθέσεων και επαγγελματικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα.
Το φετινό πρόγραμμα, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο προκαταρκτικό πρόγραμμα, αναδεικνύει κρίσιμες πτυχές του κλάδου, εστιάζοντας στην στρατηγική εξωστρέφεια και τη διεθνή τοποθέτηση της Ελλάδας, στη σύνδεση του Meetings Industry με την οικονομική ανάπτυξη, στις επενδύσεις και τις υποδομές ως καταλύτες ανάπτυξης, στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, στη βιωσιμότητα και τις ESG πρακτικές καθώς και στην εμπειρία του συμμετέχοντα και στον ρόλο της φιλοξενίας.
