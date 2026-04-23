Μαστίχα: Tο δάκρυ της Χίου, η ευλογία ενός τόπου
Μαστίχα: Tο δάκρυ της Χίου, η ευλογία ενός τόπου
Η μαστίχα της Χίου κρατά ζωντανό έναν ολόκληρο τόπο.
Η μαστίχα της Χίου αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και μοναδικά φυσικά προϊόντα της Μεσογείου. Γνωστή με την ονομασία Pistacia lentiscus var. chia, αλλιώς ως φυσική αρωματική ρητίνη του σχίνου, η μαστίχα παράγεται σχεδόν αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Χίου. Ενδιαφέρον είναι πως ο σπάνιος αυτός φυσικός θησαυρός ευδοκιμεί σε μια μικρή γεωγραφική ζώνη του νησιού, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια μοναδική πολιτιστική και οικονομική κοινότητα, όμοια με την οποία δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα.
Γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, η μαστίχα Χίου χρησιμοποιούνταν ως φάρμακο για στομαχικές διαταραχές, για τον καθαρισμό και την υγιεινή των δοντιών, αλλά και ως καλλυντικό χάρη στο ιδιαίτερο άρωμά της. Μάλιστα, ο Ιπποκράτης φαίνεται ότι τη χρησιμοποιούσε εκτεταμένα στις θεραπείες του, ενώ και οι Ρωμαίοι την αξιοποίησαν ως γλυκαντικό σε αρωματικά κρασιά, αλλά και ως βασικό συστατικό σε γλυκίσματα της εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Γνωστή ήδη από την αρχαιότητα, η μαστίχα Χίου χρησιμοποιούνταν ως φάρμακο για στομαχικές διαταραχές, για τον καθαρισμό και την υγιεινή των δοντιών, αλλά και ως καλλυντικό χάρη στο ιδιαίτερο άρωμά της. Μάλιστα, ο Ιπποκράτης φαίνεται ότι τη χρησιμοποιούσε εκτεταμένα στις θεραπείες του, ενώ και οι Ρωμαίοι την αξιοποίησαν ως γλυκαντικό σε αρωματικά κρασιά, αλλά και ως βασικό συστατικό σε γλυκίσματα της εποχής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα