Νάξος: Στον τελευταίο ξυλόφουρνο της Απειράνθου, πριν ξυπνήσει το χωριό
Στα 600 μέτρα υψόμετρο, περάσαμε ένα πρωινό σε έναν ξυλόφουρνο που δεν χρειάστηκε ποτέ marketing.
Στα 600 μέτρα υψόμετρο, στην Απείρανθο της Νάξου, περάσαμε ένα πρωινό στον ξυλόφουρνο της κυρίας Βούλας. Αυτό από μόνο του είναι λόγος να θέλεις να επιστρέψεις στο χωριό ξανά και ξανά. Λίγο πιο πέρα φαίνεται η θάλασσα, αλλά εδώ το βλέμμα στρέφεται αλλού.
Φτάσαμε το πρωί, νωρίς. Ο Γιάννος, τρίτη γενιά στον φούρνο, ήταν ήδη μέσα και φούρνιζε. Η πρώτη φουρνιά είχε βγει, το ψωμί κρύωνε πάνω στον πάγκο και η μυρωδιά του απλωνόταν στα πλακόστρωτα στενά. Μας έδωσε να δοκιμάσουμε. Στον δεύτερο πάγκο, τα καρβέλια της δεύτερης φουρνιάς περίμεναν, σκεπασμένα, στο στάδιο που φουσκώνει η ζύμη πριν μπει στη φωτιά. Μια εικόνα που δεν τη βλέπεις συχνά, γιατί, για να την πετύχεις, πρέπει να είσαι εκεί στην ώρα της. Τράβηξα μερικές φωτογραφίες. Ο Γιάννος, αλλά και η μητέρα του, η κυρία Βούλα, στέκονταν μπροστά στον φούρνο, τα καρβέλια παραταγμένα, το φως του πρωινού να πέφτει πλάγια. Τέτοιες εικόνες δεν χρειάζονται πολλή επεξεργασία για να αναδειχθεί η ομορφιά τους.
