«Σαν ένα βιβλίο που δεν τελειώνει»: Η Θεσσαλονίκη της αθλητικογράφου, Έλβης Μιχαηλίδου
«Και όταν έρχεται η ώρα του αποχωρισμού, πάντα υπάρχει η σκέψη της επιστροφής».
Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που δεν μπορείς να τη γνωρίσεις πραγματικά αν δεν την περπατήσεις, αν δεν μυρίσεις τα φαγητά της, αν δεν ακούσεις τις φωνές των ανθρώπων της, αν δεν αφήσεις τη μέρα να σε οδηγήσει από τη μια της γωνιά στην άλλη. Δεν έχω γεννηθεί εκεί, όμως έλκω την καταγωγή μου από τον μπαμπά μου. Και κάπως έτσι τη νιώθω τόσο οικεία που αυτοπροσδιορίζομαι, όπως λέω χαριτολογώντας, σαν μια «ντεμέκ» Σαλονικιά. Κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτή την πόλη, νιώθω σαν να ξαναμπαίνω σε μια ιστορία που συνεχίζεται, σαν ένα βιβλίο που ποτέ δεν τελειώνει.
Η μέρα συνήθως αρχίζει νωρίς, όταν η πόλη ξυπνάει αργά αλλά γεμάτη υποσχέσεις. Τα στενά έχουν ακόμα τη δροσιά της νύχτας και ο αέρας κουβαλάει τη μυρωδιά από καφέδες που μόλις ετοιμάζονται. Κάπου εκεί ξεκινά και η πρώτη στάση της ημέρας: μπουγάτσα. Πού αλλού; Μα στου Γιάννη. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Η μυρωδιά της ζεστής μπουγάτσας με κρέμα και άχνη σε τραβάει από μακριά, πριν καν δεις το μαγαζί. Στέκεσαι στην ουρά μαζί με φοιτητές, εργαζόμενους, ανθρώπους που μόλις ξύπνησαν ή άλλους που δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα. Το πρώτο κομμάτι μπουγάτσας καίει λίγο στα χέρια, η ζάχαρη πέφτει πάνω στο χαρτί και εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις γιατί αυτή η πόλη είναι τόσο αγαπημένη. Είναι απλή, αλλά γεμάτη μικρές απολαύσεις.
