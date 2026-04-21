Άνοδος εισερχόμενου τουρισμού το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου - Οι αγορές που έφεραν τα περισσότερα έσοδα
Σημαντική αύξηση κατέγραψε η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.
Αναλυτικά, στο δίμηνο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,5% και διαμορφώθηκε σε 2,13 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 1,54 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 19%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 83,9%. Κατά την περίοδο, αυτή η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1,1 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 49,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 28,6% και διαμορφώθηκε σε 1,02 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 37,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 129,5%.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
