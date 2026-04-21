Οι οικισμοί της Μήλου: Μαγεύουν τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο
Οι οικισμοί της Μήλου: Μαγεύουν τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο
Πανέμορφοι γραφικοί οικισμοί στην Μήλο, με σημαντικά αξιοθέατα, μουσεία και σημεία μοναδικής ομορφιάς.
Το κυκλαδίτικο στυλ επικρατεί στην Πλάκα, την Τρυπητή και τα Πολλώνια, ενώ το πολύβουο λιμάνι του Αδάμαντα πρωταγωνιστεί στη ζωή του νησιού. Το Κλήμα με τα πολύχρωμα «σύρματα» συνεχίζει να μαγεύει τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
Η Πλάκα
Αν την ονομάσετε Χώρα θα σας διορθώσουν, γιατί ως Χώρα της Μήλου παραμένει η παλιά πρωτεύουσα Ζεφυρία. Η Πλάκα είναι κτισμένη κάτω από τον λόφο του κάστρου, το οποίο είναι ερειπωμένο και θεωρείται ότι κτίστηκε τον 13ο αιώνα από τους Ενετούς. Οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν τον 14ο αιώνα, για άγνωστους λόγους, για να κατοικήσουν στη Ζεφυρία, και επανήλθαν μετά τον 19ο αιώνα. Ο σπουδαιότερος λόγος για να ανηφορίσετε προς τα ερείπια του κάστρου είναι για να απολαύσετε υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Δύο ωραιότατες εκκλησίες, η Παναγία η Θαλασσίτρα και η Μέσα Παναγιά (ή Παναγία Σικινιώτισσα) θα βρεθούν στο διάβα σας και από τα προαύλιά τους θα χαρείτε εξαιρετική θέα στο πέλαγος και την Πλάκα.
Η Θαλασσίτρα, αφιερωμένη στην Υπαπαντή του Χριστού, αναφέρεται σε έγγραφα από το 1738 και έχει υπέροχο πέτρινο καμπαναριό και λαϊκά λιθανάγλυφα. Μία ακόμη αξιόλογη εκκλησία είναι αυτή της Κορφιάτισσας στα Μάρμαρα μέσα στον οικισμό της Πλάκας, που θεωρείται ότι κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Το προαύλιό της είναι ιδανική θέση για να απολαύσετε πανοραμική θέα στο πέλαγος. Στα κυκλαδίτικα σοκάκια της Πλάκας τα αυτοκίνητα απαγορεύονται οπότε θα περπατήσετε με την ησυχία σας. Υπάρχουν μαγαζιά, καφέ -μπαρ και εστιατόρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Πλάκα
Αν την ονομάσετε Χώρα θα σας διορθώσουν, γιατί ως Χώρα της Μήλου παραμένει η παλιά πρωτεύουσα Ζεφυρία. Η Πλάκα είναι κτισμένη κάτω από τον λόφο του κάστρου, το οποίο είναι ερειπωμένο και θεωρείται ότι κτίστηκε τον 13ο αιώνα από τους Ενετούς. Οι κάτοικοι το εγκατέλειψαν τον 14ο αιώνα, για άγνωστους λόγους, για να κατοικήσουν στη Ζεφυρία, και επανήλθαν μετά τον 19ο αιώνα. Ο σπουδαιότερος λόγος για να ανηφορίσετε προς τα ερείπια του κάστρου είναι για να απολαύσετε υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Δύο ωραιότατες εκκλησίες, η Παναγία η Θαλασσίτρα και η Μέσα Παναγιά (ή Παναγία Σικινιώτισσα) θα βρεθούν στο διάβα σας και από τα προαύλιά τους θα χαρείτε εξαιρετική θέα στο πέλαγος και την Πλάκα.
Η Θαλασσίτρα, αφιερωμένη στην Υπαπαντή του Χριστού, αναφέρεται σε έγγραφα από το 1738 και έχει υπέροχο πέτρινο καμπαναριό και λαϊκά λιθανάγλυφα. Μία ακόμη αξιόλογη εκκλησία είναι αυτή της Κορφιάτισσας στα Μάρμαρα μέσα στον οικισμό της Πλάκας, που θεωρείται ότι κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Το προαύλιό της είναι ιδανική θέση για να απολαύσετε πανοραμική θέα στο πέλαγος. Στα κυκλαδίτικα σοκάκια της Πλάκας τα αυτοκίνητα απαγορεύονται οπότε θα περπατήσετε με την ησυχία σας. Υπάρχουν μαγαζιά, καφέ -μπαρ και εστιατόρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα