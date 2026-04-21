City Break στο Ταλίν: Ιδανικός προορισμός για μια τριήμερη απόδραση
City Break στο Ταλίν: Ιδανικός προορισμός για μια τριήμερη απόδραση
Μικρή και γραφική, η πρωτεύουσα της Εσθονίας ξεχωρίζει με την ιδιαίτερη αύρα της.
Εκ πρώτης όψεως, δύσκολα θα μπορούσε να κατατάξει κανείς το Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εσθονίας, στο γεωγραφικό και πολιτισμικό κλαμπ των σκανδιναβικών χωρών. Πρώην σοβιετική χώρα με βαρύ ιστορικό παρελθόν, η Εσθονία έχει εξελιχθεί σήμερα σε έναν σημαντικό τεχνολογικό κόμβο στη Βόρεια Ευρώπη, που κάθε χρόνο βλέπει την τουριστική της κίνηση να αυξάνεται, με την πρωτεύουσά της, το Ταλίν, να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Με μια πρώτη ματιά, το Ταλίν ίσως να μη μοιάζει ότι έχει πολλά να προσφέρει σε έναν επισκέπτη. Μοιάζει σαν να είναι μια πόλη που ψάχνει να βρει τα πατήματά της μεταξύ Ανατολής και Δύσης, την ταυτότητά της σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.
Ανακαινισμένα κτήρια σοβιετικής αρχιτεκτονικής περιόδου με σύγχρονες γυάλινες κατασκευές και ιστορικά κτήρια διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρευμάτων συνθέτουν το σκηνικό της μικρής πρωτεύουσας στις βόρειες ακτές της Βαλτικής, που άλλοτε μοιάζει απομονωμένη από τον κόσμο και άλλοτε πιο προσβάσιμη από ποτέ.
Όπως και σε άλλες πόλεις του πρώην ανατολικού μπλοκ, έτσι και στο Ταλίν, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την Παλιά Πόλη. Πολύχρωμα κτήρια με μεγαλοπρεπείς προσόψεις και ορθογώνια διπλά παράθυρα, που θυμίζουν κάτι από την Πράγα, μαζί με στενά λιθόστρωτα σοκάκια διασώζουν κάτι από τη μεσαιωνική αίγλη της πόλης. Αίγλη που περιβάλλεται από γκρι μπλοκ και μοντέρνα γυάλινα κτήρια που εμφανίζονται διαρκώς στα προάστια που αγγίζουν το ιστορικό κέντρο της πόλης.
Ανακαινισμένα κτήρια σοβιετικής αρχιτεκτονικής περιόδου με σύγχρονες γυάλινες κατασκευές και ιστορικά κτήρια διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρευμάτων συνθέτουν το σκηνικό της μικρής πρωτεύουσας στις βόρειες ακτές της Βαλτικής, που άλλοτε μοιάζει απομονωμένη από τον κόσμο και άλλοτε πιο προσβάσιμη από ποτέ.
Όπως και σε άλλες πόλεις του πρώην ανατολικού μπλοκ, έτσι και στο Ταλίν, τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την Παλιά Πόλη. Πολύχρωμα κτήρια με μεγαλοπρεπείς προσόψεις και ορθογώνια διπλά παράθυρα, που θυμίζουν κάτι από την Πράγα, μαζί με στενά λιθόστρωτα σοκάκια διασώζουν κάτι από τη μεσαιωνική αίγλη της πόλης. Αίγλη που περιβάλλεται από γκρι μπλοκ και μοντέρνα γυάλινα κτήρια που εμφανίζονται διαρκώς στα προάστια που αγγίζουν το ιστορικό κέντρο της πόλης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
