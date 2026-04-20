Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες σκοπεύει να αποφύγει πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς
Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες σκοπεύει να αποφύγει πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς
Το 52% των ταξιδιωτών στην Ελλάδα σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός της περιόδου αιχμής.
Οι τάσεις και η κατανόηση των ταξιδιωτών απέναντι στον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ταξιδιών είναι το αντικείμενο της 11ης έκθεσης που δημοσιοποίησε η Booking.com με στοιχεία από 32.500 ταξιδιώτες σε 35 αγορές παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ενώ το 85% των ταξιδιωτών όλων των ηλικιών παγκοσμίως και το 84% των Ελλήνων, δηλώνει ότι θεωρεί τα πιο βιώσιμα ταξίδια σημαντικά ή πολύ σημαντικά, οι νεότερες γενιές ενώ εκφράζουν ισχυρότερες προθέσεις βιωσιμότητας, αναλαμβάνουν λιγότερη δράση. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες επιδεικνύουν μεγαλύτερη συνέπεια, υιοθετώντας πιο συγκεκριμένες και ουσιαστικές βιώσιμες συμπεριφορές.
Παρότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (47%) της γενιάς των Baby Boomers (61+), δηλώνει ότι θέλει να ταξιδέψει με πιο βιώσιμο τρόπο τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 60% της γενιάς Χ (45-60), το 71% της γενιάς των Millennials (29-44) και το 75% της γενιάς Ζ (18-28), η έρευνα δείχνει ότι στην πράξη η εικόνα είναι διαφορετική. Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες φαίνεται πως μετατρέπουν πιο συχνά τις προθέσεις τους σε πράξεις, αποδεικνύοντας ότι οι ενέργειες τελικά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα λόγια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Παρότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (47%) της γενιάς των Baby Boomers (61+), δηλώνει ότι θέλει να ταξιδέψει με πιο βιώσιμο τρόπο τους επόμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 60% της γενιάς Χ (45-60), το 71% της γενιάς των Millennials (29-44) και το 75% της γενιάς Ζ (18-28), η έρευνα δείχνει ότι στην πράξη η εικόνα είναι διαφορετική. Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες φαίνεται πως μετατρέπουν πιο συχνά τις προθέσεις τους σε πράξεις, αποδεικνύοντας ότι οι ενέργειες τελικά έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα λόγια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα