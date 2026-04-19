Οικογενειακή απόδραση στην Αίγινα
Κοντινός προορισμός στην Αθήνα, ιδανικός για εκδρομή με παιδιά, καθώς έχει σπουδαία ιστορία και σημαντικά μνημεία
Σακίδια, αθλητικά παπούτσια, ποδήλατα -προαιρετικά- και φύγατε. Μόλις μια ώρα με το πλοίο από την Αθήνα και φθάνετε στο λιμάνι της Αίγινας. Τόσο κοντά, αλλά και τόσο μακριά από την πολύβουη πόλη, με το ήπιο κλίμα της όλο το χρόνο, θα σας βάλει αμέσως στην ήρεμη νησιώτικη καθημερινότητά της. Στη διάρκεια του ταξιδιού, μπορείτε να αφηγηθείτε στα παιδιά τον μύθο που λέει ότι η Αίγινα ήταν η ομορφότερη από τις είκοσι κόρες του ποταμού Ασωπού.
Ξεχωριστός ήταν ο ρόλος της στη σύγχρονη ιστορία, καθώς υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Στολίστηκε με σπουδαία κτίρια, που ονομάστηκαν Καποδιστριακά από τον κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Φιλοξενεί έναν από τους σημαντικούς αρχαίους ναούς της Ελλάδας, αυτόν της Αθηνάς Αφαίας, τον οποίο θα επισκεφθείτε οπωσδήποτε. Θρησκευτικό προσκύνημα είναι ο Άγιος Νεκτάριος και πολύ κοντά του υψώνεται ο λόφος της Παλαιοχώρας με τα ερειπωμένα εκκλησάκια όπου μπορείτε να κάνετε έναν ωραιότατο περίπατο μέσα στα πεύκα.
