Σαράγεβο: Μία πόλη χωρισμένη στα δύο, εντός συνόρων
Η πόλη που δεν ξεχνά το παρελθόν, αλλά το ενσωματώνει στο παρόν της.
Το Σαράγεβο είναι γνωστό σε όλους μας από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς το 1914 υπήρξε ο τόπος της δολοφονίας του Αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου της Αυστρίας, γεγονός που στάθηκε αφορμή για την έναρξη του πολέμου. Η πρωτεύουσα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης έχει μια μακρά ιστορία αιώνων και έχει περάσει από περιόδους ακμής και πολέμων, ενώ αποτέλεσε διαχρονικά ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Η όμορφη αυτή πόλη υπήρξε σημείο αναφοράς τόσο για τους ορθόδοξους Σέρβους όσο και για τους μουσουλμάνους Βόσνιους, αλλά και για τους καθολικούς Κροάτες, που ζούσαν για μεγάλα διαστήματα μαζί.
Μετά από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Σαράγεβο είχε να αντιμετωπίσει τις ευρύτερες συνέπειες της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, γνωστού και ως ανταγωνισμού ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ που κράτησε μέχρι την πτώση της τελευταίας το 1991. Προς το τέλος του Ψυχρού Πολέμου λοιπόν και μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, ήρθε στο φως η εθνική έχθρα και ο διχασμός εντός της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Τρίτο απανωτό πλήγμα για την πόλη του Σαράγεβο που θα συνεχιζόταν και θα κατέληγε να είναι η μακροβιότερη πολιορκία πρωτεύουσας στην σύγχρονη ιστορία, 1.425 ημέρες, σχεδόν 4 χρόνια, και άφησε πίσω του περίπου 11.500 νεκρούς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα