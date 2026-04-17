Η αργυροτεχνία στην Ήπειρο: Στα βήματα μιας τέχνης που έχτισε έναν ολόκληρο κόσμο
Ιστορίες μαστόρων και εργαστηρίων από τα Ιωάννινα ως τα Τζουμέρκα.
«Καλώς ήρθατε στα Ιωάννινα, την πόλη των ασημουργών, των γραμμάτων και των τεχνών», γράφει μια τεράστια μπλε πινακίδα καθώς μπαίνει κανείς στην πόλη των Ιωαννίνων. Είναι αλήθεια ότι τα Γιάννενα έχουν συνδεθεί με πολλά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ωστόσο ένα έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην εξέλιξη της πόλης κι αυτό δεν είναι άλλο από την αργυροχρυσοχοΐα.
Η παραλίμνια πρωτεύουσα της Ηπείρου, στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, αποτέλεσε από πολύ νωρίς κέντρο της αργυροτεχνίας, προσελκύοντας αμέτρητους τεχνίτες που ήθελαν να μυηθούν στα μυστικά του κοσμήματος. Στην οδό Ανεξαρτησίας, λίγο πιο έξω από την περίφημη Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων, δεκάδες μικρά αυτοσχέδια εργαστήρια γέμιζαν κάποτε με καλφάδες και νεαρά παιδιά που μάθαιναν υπομονετικά την επίπονη τέχνη του να δημιουργείς κοσμήματα και αργυρά σκεύη από το απόλυτο μηδέν. Αν και σήμερα πολλά από αυτά τα εργαστήρια στέκουν παραδομένα στο πέρασμα του χρόνου, δεν σταματούν να μαρτυρούν μια πολύ παλιά ιστορία που λίγοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι.
Τέχνη με καταβολές στην αρχαιότητα, η αργυροτεχνία αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στα Ιωάννινα κατά τα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αγάδες, μπέηδες και σουλτάνοι δεν μπορούσαν να κρύψουν εύκολα την έλξη τους προς τα αργυρά αντικείμενα πολυτελείας, με αποτέλεσμα πολλά μικρά εργαστήρια να αναπτύσσονται συνεχώς στο κέντρο μεγάλων οθωμανικών πόλεων, με ιδιαίτερη παρουσία στα Ιωάννινα. Μάλιστα, λέγεται ότι τα ασημικά των Ιωαννίνων είχαν εξαιρετική φήμη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ήταν περιζήτητα στα οθωμανικά σαράγια, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, πάνω σε έναν ασημένιο δίσκο από γιαννιώτικο εργαστήριο είχε τοποθετηθεί και το κεφάλι του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, μετά τη δολοφονία του το 1822.
