6 ενδιαφέρουσες, «άγνωστες» γωνιές της Θεσσαλονίκης με τη ματιά μιας φωτογράφου
Η Αναστασία Δεληγιάννη, δημιουργός των Oblik Editions, εξερευνά τα τελευταία χρόνια την πόλη μέσα από τον φακό της.
Η εμπειρία εξερεύνησης της άγνωστης Θεσσαλονίκης αρχίζει ήδη από τη στιγμή που δίνουμε ραντεβού για φαγητό, σε ένα εστιατόριο που διαφορετικά δεν θα ξετρύπωνα εύκολα, το μικρό ρωσικό Σιβηρία, με ανεπιτήδευτη διακόσμηση και λίγα τραπεζάκια παραταγμένα στο πεζοδρόμιο. Παραγγέλνουμε τα παραδοσιακά ζυμαρικά πιλμένι, πίτα με παντζάρι, σαλάτα με τουρσιά και πιπεράτα σφηνάκια βότκας, σε τιμές που σου επιτρέπουν να φας και να πιεις χωρίς ο λογαριασμός να ξεπεράσει τα 10-15 ευρώ το άτομο.
Η Αναστασία χαιρετάει με τη ζεστασιά του πραγματικού θαμώνα την ιδιοκτήτρια, την κυρία Γαλήνη ή Γκαλένα, και μετά το πρώτο σφηνάκι αρχίζει να ξετυλίγει το νήμα της ζωής της, από την Αθήνα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, στο Παρίσι, όπου σπούδασε, στην Ορεστιάδα, όπου βρέθηκε ως ερευνήτρια σε ένα πρόγραμμα του ΑΠΘ. Τα τελευταία οκτώ περίπου χρόνια κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, όπου νοικιάζει ένα σπίτι στην αγαπημένη της Άνω Πόλη και διαχειρίζεται τον δικό της εκδοτικό οίκο, Oblik Editions, στον οποίο επιδιώκει να συνδυάζει «πολιτική και αισθητική», όπως εξηγεί. Η φωτογραφία είναι ένα από τα διαχρονικά πάθη της, στο οποίο είχε εντρυφήσει στη Γαλλία, σε φοιτητικές ομάδες και σε σκοτεινούς θαλάμους. Διαβάζω κιόλας πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφία». Ειδικά τα πρώτα χρόνια της στη Θεσσαλονίκη, έπαιρνε την κάμερά της και εξαφανιζόταν για ώρες, καταγράφοντας αγαπημένες γειτονιές, γωνιές, κτήρια, στιγμιότυπα με τη μοναδική ματιά της. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκπληκτικά πλούσιο φωτογραφικό έργο, που έχει τροφοδοτήσει μεταξύ άλλων τρεις υπό έκδοση τόμους, τον «Συλλογική κατοίκηση», με εργατικές, προσφυγικές, φοιτητικές και άλλες συλλογικές κατοικίες, «Απομεινάρια της οθωμανικής εποχής» και «Προσφυγικά 1922-2022».
