«Εάν γυρνούσα πίσω, δεν θα την έβρισκα ποτέ πια όπως την κρατώ μέσα μου»: Η Αλεξάνδρεια του ηθοποιού Πέρη Μιχαηλίδη
«Εάν γυρνούσα πίσω, δεν θα την έβρισκα ποτέ πια όπως την κρατώ μέσα μου»: Η Αλεξάνδρεια του ηθοποιού Πέρη Μιχαηλίδη
Μια μικρή, από μνήμης, περιπλάνηση σε μια Αλεξάνδρεια που δεν υπάρχει πια, δια χειρός του αγαπημένου Αιγυπτιώτη ηθοποιού.
Γεννήθηκα κάποιον Δεκέμβρη σε ένα μαιευτήριο που έβλεπε στη θάλασσα και η έντονη μυρωδιά του αλατιού της Corniche, της μεγάλης παραλιακής λεωφόρου με τους πλανόδιους πωλητές, δεν έφυγε ποτέ από τη μνήμη μου. Το σχολείο μου ήταν η Πρατσίκειος, στην Ιμπραημία, στον αυλόγυρο της εκκλησίας των Ταξιαρχών, με δάσκαλο τον Διακκοφωτάκη και δάσκαλο των αραβικών τον Αμπελμεγκίντ. Πάντα έξω από το σχολείο, με τις μουριές, μας περίμεναν οι πλανόδιοι με τα κουτιά τους, με μεταξοσκώληκες που θα ύφαιναν το κουκούλι τους και θα μετατρέπονταν μαγικά σε πεταλούδες.
Μέναμε κοντά στη μπίρα Stella και στον δρόμο που ενώνει την Ιμπραημία με το Καμπ Σεζάρ, εκεί που ήταν και το σπίτι του θείου Λουκά, όπου πήγαινα κάθε Σάββατο μετά το προσκοπείο. Η διαδρομή μέχρι το σχολείο κάθε πρωί περνούσε από τον φούρνο με τα πιτάκια τα σαμπλίδικα, το στύψιμο του ζαχαροκάλαμου σε ποτήρι, το φαρμακείο του Καραγιάννη, ο οποίος ήταν παντογνώστης στα ιατρικά, την κλινική του πατέρα του Αλέκου Κυδωνάκη (συμμαθητή μου στο ίδιο θρανίο, που με μεγάλη μου λύπη έφυγε πρόσφατα), το σινεμά La Gaîté με τις μυθιστορηματικές ταινίες, το βιβλιοπωλείο του Κωστάλα με όλα τα σχολικά βιβλία και τα τετράδια.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.
Μέναμε κοντά στη μπίρα Stella και στον δρόμο που ενώνει την Ιμπραημία με το Καμπ Σεζάρ, εκεί που ήταν και το σπίτι του θείου Λουκά, όπου πήγαινα κάθε Σάββατο μετά το προσκοπείο. Η διαδρομή μέχρι το σχολείο κάθε πρωί περνούσε από τον φούρνο με τα πιτάκια τα σαμπλίδικα, το στύψιμο του ζαχαροκάλαμου σε ποτήρι, το φαρμακείο του Καραγιάννη, ο οποίος ήταν παντογνώστης στα ιατρικά, την κλινική του πατέρα του Αλέκου Κυδωνάκη (συμμαθητή μου στο ίδιο θρανίο, που με μεγάλη μου λύπη έφυγε πρόσφατα), το σινεμά La Gaîté με τις μυθιστορηματικές ταινίες, το βιβλιοπωλείο του Κωστάλα με όλα τα σχολικά βιβλία και τα τετράδια.
Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα