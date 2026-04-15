Πού αναπτύσσεται η νέα τουριστική δύναμη της Ιταλίας με έσοδα δισεκατομμυρίων
H λίστα με τις ιταλικές περιφέρειες που πρωτοστατούν στην ποδηλατική κουλτούρα και τον ποδηλατικό τουρισμό.
Σημαντική αύξηση κατέγραψε το 2025 ο αριθμός των επισκεπτών που επέλεξαν την Ιταλία ως προορισμό για ποδηλατικές περιηγήσεις. Η τελευταία έκθεση «Ταξιδεύοντας με ποδήλατο 2026» εκτιμά ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 49 εκατ. επισκέψεις για ποδηλασία στη Ιταλία, μία μορφή τουρισμού που απέφερε στους προορισμούς 6,4 δισ. ευρώ.
Η σχετική έκθεση, εκπονήθηκε από την Isnart-Unioncamere για το Παρατηρητήριο για την Οικονομία του Τουρισμού των Εμπορικών Επιμελητηρίων σε συνεργασία με τη Legambiente, και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Ποδηλατικού Τουρισμού στη νέα έδρα της Έκθεσης της Πάδοβας.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, ένας στους δύο ποδηλάτες συνδυάζει την εμπειρία της ποδηλασίας με την ανακάλυψη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και των γαστρονομικών και οινολογικών προϊόντων της περιοχής, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδήλατο είναι ένας σημαντικός μοχλός για την προώθηση του τοπικού τουρισμού που, ως τέτοιος, απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα προσφοράς πολλαπλών προϊόντων.
