«Εδώ η έλλειψη άγχους κάνει τον χρόνο να σταματά»: H Ικαρία της τραγουδίστριας, Λίνας Ροδοπούλου
«Τα κλειδιά στα σπίτια είναι ακόμα στο εξωτερικό μέρος της πόρτας, οι επισκέψεις και οι συναντήσεις γίνονται δίχως κλήσεις στα κινητά».
Η Ικαρία ή αλλιώς Νικαριά, ένας τόπος μαγικός που δύσκολα μπορεί να προσδιορίσει κάποιος στον χρόνο, και αυτό γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να συμβαδίσει με το παρόν. Πολύς ο λόγος για το ιδιαίτερο αυτό νησί, όπου όσοι το έχουν επισκεφτεί έχουν και μια ιστορία να διηγηθούν. Για πολλούς ίσως είναι ακόμη ένας προορισμός, για εμένα είναι πολλά παραπάνω, καθώς αποτελεί τη μισή μου πατρίδα, από τη μεριά της μητέρας μου.
Η Ικαρία είναι νησί καταστάσεων και η ιδιαιτερότητά της δεν οφείλεται τόσο στα όμορφα τοπία της, τα οποία είναι πολλά, αλλά στους ανθρώπους της. Οι Καριώτες έχουν μάθει να φιλοσοφούν τη ζωή, είναι άνθρωποι απαλλαγμένοι σε μεγάλο βαθμό από πρέπει και στεγανά. Ένα αξιοθαύμαστο στοιχείο της κοινότητάς της είναι ότι συνυπάρχουν αρμονικά άνθρωποι όλων των ηλικιών και ότι η διαφορετικότητα του καθενός από εμάς ποτέ δεν αποτέλεσε θέμα. Στο νησί δεν θα συναντήσετε τυπικότητες, πράγμα ίσως παρεξηγήσιμο κάποιες φορές, θα συναντήσετε όμως ζεστασιά και φιλοξενία. Άλλο ένα στοιχείο της τοπικής κοινωνίας, το οποίο δεν είναι αυτονόητο για την υπόλοιπη ελληνική επαρχία, είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πολύ δυναμικές και δημιουργικές.
