«Εδώ τα έχεις όλα»: Ο Άγιος Πέτρος Κυνουρίας της Μαίρης Μηλιαρέση
Ανάμεσα στα έλατα του Πάρνωνα και τις παραλίες του Άστρους, ένα ορεινό χωριό γεμάτο γεύσεις, εικόνες και αναμνήσεις.
Υπάρχουν προορισμοί που τους επισκέπτεσαι ως ταξιδιώτης αλλά χτίζεις μαζί τους σχέση ζωής. Για μένα, αυτό το μέρος είναι ο Άγιος Πέτρος Κυνουρίας. Ένα ορεινό χωριό στον Πάρνωνα, από όπου κατάγεται η μαμά μου και όπου, λίγο-πολύ, περνούσα τα καλοκαίρια μου με τη γιαγιά και τον παππούλη μου.
Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν περιγράφονται εύκολα. Γιατί δεν είναι μόνο τα πέτρινα σπίτια, τα σοκάκια ή η πλατεία που πάντα έχει κόσμο. Είναι ότι, όπου κι αν βρεθείς, κάτι σε γυρίζει πίσω. Ένα καλοκαίρι, μια βόλτα, ένα αυθόρμητο γέλιο. Και φυσικά το φαγητό. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, ένα μεγάλο κομμάτι της αγάπης μου για τον Άγιο Πέτρο περνάει από το στομάχι. Τα μαγειρευτά της Σοφίας είναι από αυτά που δεν ξεχνάς και σε κερδίζουν με την πρώτη μπουκιά. Είναι από αυτά που απολαμβάνεις και λες «έτσι το έφτιαχνε και η γιαγιά μου».
