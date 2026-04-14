Η Αττική περνά στην ψηφιακή εποχή του τουρισμού
Νίκος Χαρδαλιάς: Από τη στρατηγική, στην εμπειρία του επισκέπτη.
Στην υλοποίηση ενός ακόμη στρατηγικού έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της τουριστικής της ταυτότητας προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System- DMS), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021–2027».
Το έργο υλοποιείται από τη Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., τον αναπτυξιακό φορέα της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Cosmote Telekom και αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση της Αττικής σε ένα σύγχρονο, ενιαίο και έξυπνο μοντέλο διαχείρισης τουριστικού προορισμού. Η επένδυση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια υλοποιείται συστηματικά μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) – ενός μηχανισμού που η Περιφέρεια Αττικής πρώτη στη χώρα δημιούργησε και ενεργοποίησε.
Σημειώνεται ότι ο Μηχανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) λειτουργεί ως ο κεντρικός κόμβος σχεδιασμού και συντονισμού της τουριστικής πολιτικής, ενισχύοντας τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και διασφαλίζοντας τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (DMS) έρχεται να λειτουργήσει ως το βασικό ψηφιακό εργαλείο που θα συνδέει τον σχεδιασμό με την καθημερινή εμπειρία του επισκέπτη.
