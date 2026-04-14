Αλλάζουν στ’ αλήθεια τα ταξίδια τον τρόπο που σκέφτεσαι;
Πόσο επιστημονικά τεκμηριωμένη μπορεί να αποδειχθεί μια τόσο κλισέ έκφραση και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουμε;
Αυτή η τόσο κοινότυπη φράση ακούγεται συχνά και έχει χαραχτεί μέσα μας σαν κάτι ακλόνητο και αναλλοίωτο ανά τα χρόνια. Σύμφωνα όμως με την επιστήμη, αυτή η φράση αποδεικνύεται πέρα για πέρα αληθινή και τεκμηριωμένη. Υποστηρίζεται με σαφή επιστημονικά δεδομένα από τη νευροεπιστήμη, τη γνωστική ψυχολογία και τη μελέτη της προσωπικότητας. Η αλλαγή δεν έρχεται μόνο συναισθηματικά, αλλά ταυτόχρονα συμβαίνουν πραγματικές τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του εγκεφάλου, καθώς διαταράσσεται η δομή των γνωστικών σχημάτων που έχουν δημιουργηθεί έως εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Ο εγκέφαλός μας δεν είναι στατικός, αναπτύσσεται και αλλάζει με βάση τα ερεθίσματα που δέχεται, χαρακτηρίζεται από νευροπλαστικότητα δηλαδή. Η νευροεπιστήμονας Marian Diamond υπήρξε από τις πρώτες που απέδειξαν πειραματικά ότι ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, κοινωνική αλληλεπίδραση και πρόκληση, οδηγεί σε μετρήσιμες αλλαγές στον εγκεφαλικό φλοιό. Το εύρημα αυτό κατέρριψε την παλαιότερη αντίληψη, η οποία ήταν αποδεκτή από τη μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, ότι ο εγκέφαλος παγιώνεται μετά την παιδική ηλικία.
