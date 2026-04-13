Μονοήμερες εκδρομές στα χωριά και τις παραλίες της Αττικής
Λίγη μυρωδιά φύσης, ξεγνοιασιά, βουτιές και βόλτες σε τόπους με την δική τους, μοναδική ιστορία, μια ανάσα από την πόλη.
Γραφικά, γεμάτα πράσινο ή χτισμένα δίπλα στη θάλασσα, τα χωριά της Αττικής, προσφέρουν την τέλεια ευκαιρία για μια γρήγορη και οικονομική απόδραση από την καθημερινότητα. Σε λιγότερο από μία ώρα οδήγησης, συναντάμε τοπία που δεν μπορούμε εύκολα να πιστέψουμε ότι ανήκουν στην Αττική. Έχουμε ξεσυνηθίσει τη φύση, την ησυχία, τις μυρωδιές των βοτάνων. Τις έχουμε συνδέσει όχι με την καθημερινότητά μας, αλλά με την περίοδο των διακοπών μας, το Πάσχα, το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα. Και όμως, συχνά είναι στο χέρι μας να συναντιόμαστε περισσότερο με τις αληθινές μας ρίζες ως ανθρώπων.
Ξεκινώντας από τη Βόρεια Αττική, ο Βαρνάβας μάς υποδέχεται με αυθεντική παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Μόλις 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, το χωριό απλώνεται ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους, με πέτρινα σπίτια, ήσυχες πλατείες και μονοπάτια ιδανικά για περιπάτους. Η περιοχή έχει κατοικηθεί από την αρχαιότητα, αλλά το χωριό όπως το ξέρουμε σήμερα φαίνεται να δημιουργήθηκε κυρίως κατά τα βυζαντινά ή μεταβυζαντινά χρόνια. Στον Βαρνάβα, λοιπόν, υπάρχουν μερικές παλιές εκκλησίες με υπέροχες αγιογραφίες.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα