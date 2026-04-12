Πώς τα λουκούμια της Σύρου έγιναν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο Αιγαίο και την Ανατολή
Η ιστορία πίσω από τα πιο φημισμένα γλυκά των Κυκλάδων.
Περπατώντας κατά μήκος του παραλιακού δρόμου της Ερμούπολης, δεκάδες μικρά μαγαζιά με μαγνητάκια, tote bags και κοντομάνικα περιμένουν τους επισκέπτες που θέλουν να αγοράσουν ένα μικρό αναμνηστικό από την αρχόντισσα των Κυκλάδων, τη Σύρο. Ανάμεσα στα δεκάδες σουβενίρ, ένα είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και έχει ταυτιστεί όσο τίποτα άλλο με το νησί. Ο λόγος για τα ξακουστά λουκούμια της Σύρου.
Μαλακά, με μεθυστική γεύση και έντονο άρωμα, τα λουκούμια της Σύρου έχουν καταφέρει να κερδίσουν επάξια μια θέση στις προτιμήσεις όσων λατρεύουν τα παραδοσιακά γλυκά. Διόλου τυχαία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συριανών λουκουμιών έγκειται όχι μόνο στη γεύση τους, αλλά και στους γευστικούς συνδυασμούς που τα χαρακτηρίζουν. Στα ράφια των μαγαζιών της Ερμούπολης, θα βρει κανείς λουκούμια με τριαντάφυλλο, περγαμόντο, καρύδα, μαστίχα, ακόμα και μανταρίνι. Πάντα φυσικά με το αντίστοιχο χρώμα. Άσπρο για την καρύδα, κίτρινο για το περγαμόντο και πορτοκαλί για το μανταρίνι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα