Ανάσταση στη Λίμνη Βουλισμένη: Μία ολοκληρωτικά κατανυκτική εμπειρία
Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης η ατμόσφαιρα είναι συγκινητική.
Παραδοσιακά έθιµα, γλέντια, πασχαλινές συνταγές, τοπικά προϊόντα. Η περίοδος του Πάσχα αποτελεί µία από τις ενδιαφέρουσες, καθώς η φύση είναι στα καλύτερά της και την ίδια στιγμή συμπίπτει µε την έναρξη του καλοκαιριού. Ο Άγιος Νικόλαος τα τελευταία χρόνια είναι συνυφασμένος µε τον πασχαλινό εορτασμό, φιλοξενώντας σημαντικές εκδηλώσεις τόσο τις ημέρες που προηγούνται όσο και το βράδυ της Ανάστασης και την ημέρα του Πάσχα. Η πλειονότητα των ενοριών, ακόμη και μικρές εκκλησίες και παρεκκλήσια, συµµετέχει στις εκκλησιαστικές τελετουργίες, µε τη σημαντική και ενεργή συµµετοχή του κοινού.
Με αφετηρία την Κυριακή των Βαΐων, τα έθιµα της Μεγάλης Εβδοµάδας, η αναπαράσταση της Σταύρωσης και η Ανάσταση, µε το περίφημο «Κάψιµο του Ιούδα» στη Λίµνη, µέσα σε µία µοναδική σε ένταση ατµόσφαιρα, κάνουν το Πάσχα πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες.
