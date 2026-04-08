Πάσχα 2026: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες – Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί
Πάσχα 2026: Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες – Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί
Οι ταξιδιωτικές επιλογές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Πιο συγκρατημένη από πέρυσι είναι η ταξιδιωτική ζήτηση που καταγράφουν τα ελληνικά τουριστικά γραφεία στην ελληνική αγορά κατά την φετινή πασχαλινή περίοδο, υπό την πίεση των αυξημένων τιμών καυσίμων, των επίναυλων και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA) από τα μέλη των Συνδέσμων της σε όλη την Ελλάδα, η πτώση της ζήτησης στα ταξίδια εσωτερικού φτάνει το 30% σε σχέση με το Πάσχα του 2025, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν κυρίως παραδοσιακά δημοφιλείς προορισμούς. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Κέρκυρα, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Βέροια, το Πόρτο Χέλι, το Ναύπλιο, η Κόρινθος, η Πάτμος, τα Μετέωρα, η Καλαμάτα και η Κρήτη.
Σημαντικό ρόλο στη φετινή εικόνα διαδραματίζει και το γεγονός ότι το Πάσχα πέφτει ημερολογιακά νωρίς, με αποτέλεσμα αρκετά καταλύματα να παραμένουν ακόμη κλειστά, περιορίζοντας την προσφορά σε αρκετές περιοχές και επηρεάζοντας τη συνολική κινητικότητα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
