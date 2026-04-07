«Οι πιο αυθεντικές γωνιές όπως τις έμαθα από έναν ντόπιο»: H Κεφαλονιά της τραγουδίστριας, Αφροδίτης Χατζημηνά
«Οι βουτιές με φίλους, τα τραπέζια που κρατούν μέχρι αργά και οι διαδρομές που σε οδηγούν ξαφνικά σε έναν κρυφό κόλπο, είναι το μυστικό της».
Πηγαίνω στην Κεφαλονιά εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια. Για κάποιους είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά του Ιονίου. Για μένα είναι πολλά: είναι οι καλοκαιρινές μας αποδράσεις, οι φίλοι που μαζευόμαστε κάθε χρόνο σαν να συνεχίζουμε μια συζήτηση που δεν τελείωσε ποτέ, οι μικρές ανακαλύψεις που κάνουν κάθε επίσκεψη να μοιάζει με την πρώτη. Ένας πολύ δικός μου άνθρωπος έχει σπίτι από τη μεριά του Αργοστολίου, στο χωριό Σπαρτιά, κι έτσι βρεθήκαμε να περνάμε καλοκαίρια σε έναν μικρό παράδεισο.
Το πλεονέκτημα του να έχεις μαζί σου έναν ντόπιο είναι ότι γνωρίζει ακριβώς πού κρύβονται οι πιο ήσυχες και αυθεντικές γωνιές του νησιού. Εκείνες που δεν γράφονται εύκολα στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Μία από αυτές είναι η παραλία Θερμάντι (δεν υπάρχει στον χάρτη), πολύ κοντά στο χωριό Σπαρτιά. Για να φτάσεις, χρειάζεται να κατέβεις αρκετά σκαλιά, αλλά η ανταμοιβή αξίζει κάθε βήμα. Είναι από εκείνες τις παραλίες που σε κάνουν να σταματάς για λίγο στην άκρη του μονοπατιού, μόνο και μόνο για να κοιτάξεις το τοπίο. Βράχια, πράσινο που κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα και νερά που λάμπουν στον ήλιο. Και το πιο όμορφο; Δεν την ξέρουν πολλοί. Ακόμη και μέσα στον Αύγουστο μπορείς να βρεις μια γωνιά ηρεμίας, να ακούς μόνο το κύμα και τον αέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα