Ποιο είναι το προφίλ των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη
Το 96% των τουριστών που επισκέφθηκε την περιοχή θα την σύστηνε και σε άλλους.
Η Θεσσαλονίκη, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το 2025, αξιολογήθηκε από τους επισκέπτες της με συνολικό βαθμό 7,8, βαθμολογία ενώ για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε η ισχυρή πιστότητα και η δυναμική σύστασης του προορισμού, αφού το 96% των τουριστών που επισκέφθηκε την περιοχή θα την σύστηνε και σε άλλους, και το 91% θα την επισκέπτονταν ξανά.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελατών και απόδοσης ξενοδοχείων για το 2025, που διενήργησε η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την εταιρεία «GBR Consulting».
Η παρουσίαση της έρευνας έγινε από τον Managing Consultant της GBR Consulting κ. Stefan Merkenhof, σε ειδική εκδήλωση που παρέστησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, τουριστικών και άλλων φορέων της πόλης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στη Θεσσαλονίκη την περσινή χρονιά υπήρξαν θετικές εξελίξεις στη γενική εικόνα της πόλης. Ήδη στην αξιολόγηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς -κυρίως με την έναρξη λειτουργίας του μετρό, αλλά και της δημόσιας καθαριότητας- φάνηκε μία τάση ανάκαμψης του βαθμού ικανοποίησης που έφτασε στο 6,4 και 5,9 αντίστοιχα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα