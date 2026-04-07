Έρευνα: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις για τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία
Η συμβολή τους στη ροή του εισερχόμενου τουρισμού.
Το επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο των ταξιδιωτικών γραφείων αποτυπώνει η τελευταία έρευνα που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τα τρία πιο βασικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα σήμερα, τα οποία βασίζονται κυρίως στον εισερχόμενο τουρισμό είναι η υψηλή φορολογία, το αυξημένο κόστος αλλά και ο ανταγωνισμός από τις online πλατφόρμες.
Ειδικότερα η «Έρευνα Επιχειρηματικού Κλίματος στα Ταξιδιωτικά Γραφεία (Μέλη HATTA)» που πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 227 ταξιδιωτικών γραφείων σε όλη τη χώρα αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση σε έναν κλάδο του τουρισμού που εξυπηρετεί σε ποσοστό 86% τον εισερχόμενο τουρισμό. Το 35% των γραφείων εξυπηρετεί τον εγχώριο τουρισμό και το 34% τον εξερχόμενο.
