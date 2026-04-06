Τα τελικά στοιχεία με τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού για το 2025: Στα 43,31 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις
Από τι θα εξαρτηθεί η συνέχιση της ανοδικής πορείας σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Το Travel.gr αποκαλύπτει σήμερα τα τελικά στοιχεία με τα ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού σε επίπεδο διεθνών αφίξεων για το 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες από την επεξεργασία των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος προέκυψε ότι ο συνολικός αριθμός των διεθνών αφίξεων για το 2025 έφτασε σε 43,31 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων και των αφίξεων με κρουαζιέρα) από 40,69 εκατ. το 2024 και 36,08 εκατ. το 2023. Ο αριθμός των μεμονωμένων ταξιδιωτών πέρυσι κινήθηκε στα 27,62 εκατ. και ο αριθμός των επισκεπτών που ταξίδεψαν με οργανωμένα πακέτα σε 15,69 εκατ.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος τον περασμένο Φεβρουάριο είχε ανακοινώσει την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση για το 2025 χωρίς να ενσωματώσει τα στοιχεία των διεθνών αφίξεων από την κρουαζιέρα. Τα στοιχεία τότε έδιναν αφίξεις 37,98 εκατ. ταξιδιωτών για την Ελλάδα. Το Travel.gr είχε επισημάνει ότι τα οριστικά συνολικά στοιχεία θα διαμορφωθούν μεταγενέστερα. Με την προσθήκη των αφίξεων και από την κρουαζιέρα η Ελλάδα κατάφερε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να κινηθεί σε επίπεδα ρεκόρ άνω των 40 εκατ. σε ό,τι αφορά τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση. Από την άλλη, για τις ταξιδιωτικές εισπράξεις δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις.
