Πομακοχώρια Ξάνθης: Οδοιπορικό σε δύο τροχούς, σε μια άλλη Ελλάδα
Τα τοπία, οι άνθρωποι και οι μικρές στιγμές της διαδρομής που συνθέτουν μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία.
Ένας τόπος που σου δίνει την αίσθηση ότι περνάς σε έναν ολότελα διαφορετικό κόσμο. Άλλος πολιτισμός, άλλη γλώσσα, άλλη θρησκεία, αλλά η ίδια αγάπη για τη ζωή και τον συνάνθρωπο. Μόλις φτάσαμε στα Πομακοχώρια.
Από την Ξάνθη, τα Πομακοχώρια είναι σχετικά κοντά, αν λατρεύεις την ορεινή οδήγηση σε επαρχιακούς δρόμους, όπως εγώ με το μικρό 450mt. Ο δρόμος, γεμάτος στροφές σαν «φιδάκια», δραπετεύει από την πόλη της Ξάνθης προς τα βόρεια και χάνεται γρήγορα στα βουνά. Τελευταίος σταθμός για βενζίνη και προμήθειες είναι η Σμίνθη, μια ζωντανή κωμόπολη, γεμάτη κίνηση και κόσμο ακόμη και ένα καθημερινό πρωινό. Συνεχίζοντας τον δρόμο μου βόρεια, σκεφτόμουν πόσο πράσινα μπορεί να γίνονται αυτά τα βουνά το καλοκαίρι και πόσο πορτοκαλί το φθινόπωρο. Αρχές Μαρτίου είχαν ακόμα τη σκληρότητα και τη γύμνια του χειμώνα, κάτι που έκανε τα χωριά να ξεχωρίζουν σαν φωτεινά σημεία μέσα στο τοπίο.
Κάπως έτσι αντίκρισα τον Εχίνο. Το κεφαλοχώρι, η μεγαλύτερη κοινότητα της περιοχής, το Πομακοχώρι αυτό ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του σύνθεση. Το ποτάμι που το περιβάλλει θυμίζει τάφρο και ο τρόπος που τα σπίτια αναρριχώνται στην πλαγιά του δίνει μια αίσθηση φρουρίου. Και όντως, το 1941 η μάχη του Εχίνου στιγμάτισε τη Ροδόπη, με πολλούς ντόπιους να χάνουν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τον τόπο τους. Αυτό είναι και το πρώτο που αντικρίζεις όταν πλησιάζεις το χωριό: το μνημείο της μάχης και το νεκροταφείο.
