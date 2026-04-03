Η Αθήνα στο επίκεντρο των διεθνών συνεδρίων και εκδηλώσεων
Στις 29 και 30 Απριλίου το Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων.
Η Αθήνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για τον κλάδο των συνεδρίων και των επαγγελματικών εκδηλώσεων, καθώς στις 29 και 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων -HAPCO & DES.
Με κεντρικό μήνυμα «Sync. Shift. Shape.», το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης, διαλόγου και στρατηγικής σκέψης για το μέλλον του κλάδου, σε μια περίοδο έντονων μετασχηματισμών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ένα συνέδριο-κόμβος για τον κλάδο
Σε ένα διεθνές περιβάλλον που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο και τη σημασία των επαγγελματικών συναντήσεων, το HAPCO & DES Annual Meeting 2026 αναμένεται να αναδείξει τις νέες προτεραιότητες και προκλήσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο. Το συνέδριο έρχεται να λειτουργήσει ως σημείο συγχρονισμού για την ευθυγράμμιση του κλάδου με τις διεθνείς εξελίξεις, σημείο μετάβασης προς νέα επιχειρηματικά και λειτουργικά μοντέλα και πλατφόρμα διαμόρφωσης για το μέλλον των συνεδρίων και των εκδηλώσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα