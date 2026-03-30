Η «Ρώμη των Άλπεων»: Κάστρα, κορυφές και ανοιξιάτικες διαδρομές στην Κοιλάδα της Αόστα
Στη σκιά θεαματικών Αλπικών κορυφών, μεσαιωνικά κάστρα χαράζουν τη διαδρομή ενός συναρπαστικού road trip.
Η μικρότερη περιοχή της Ιταλίας. Ορεινή, στριμωγμένη ανάμεσα στις θεαματικές κορυφές του Mont Blanc και του Matterhorn. Με φύση που ταυτόχρονα μαγεύει και καθηλώνει. Με μια πρωτεύουσα που παραλληλίζεται με τη Ρώμη χάρη στο πλήθος των σπουδαίων ρωμαϊκών μνημείων, και με τόσα μεσαιωνικά κάστρα που συναγωνίζεται την Τοσκάνη. Βρισκόμαστε στην Valle d’Aosta, την Κοιλάδα της Αόστα στα βορειοδυτικά της Ιταλίας, στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ελβετία, και αποτελεί αγαπημένο προορισμό για σκιέρ των Άλπεων και λάτρεις των χειμερινών σπορ. Ωστόσο, αυτός ο συμπυκνωμένης ομορφιάς τόπος δεν εξαντλείται στα εντελβάις και το απάτητο χιόνι, στον ήχο των κουδουνιών των αμέριμνων αγελάδων και στα πιάτα ζεστής πολέντας.
Ανεξαρτήτως εποχής και παρά τη μικροσκοπική τοπογραφία της, η Κοιλάδα της Αόστα εκπλήσσει με τις ανεξάντλητες συναρπαστικές εμπειρίες που επιφυλάσσει: απαιτητικές αλπικές διαδρομές στον ορεινό όγκο του Monte Rosa και της Grivola ή πιο βατά μονοπάτια για πεζοπορία ανάμεσα σε έλατα, στις όχθες του ποταμού Dora Baltea και γύρω από σμαραγδένιες λίμνες. Ξεχωρίζουν οι μεγαλύτερου υψόμετρου αμπελώνες της Ιταλίας, αλλά και εστιατόρια βραβευμένα με αστέρια Michelin που θα ενθουσιάσουν όσους επενδύουν στη γαστρονομία ως σημαντικό κομμάτι ενός ταξιδιού. Η Augusta Praetoria, η πόλη που ίδρυσε ο αυτοκράτορας Αύγουστος το 25 π.Χ. και σημερινή πρωτεύουσα, η Αόστα, είναι στολισμένη με τόσα αρχαία μνημεία που αποκαλείται «Ρώμη των Άλπεων». Και ανάμεσα στα θαύματα της φύσης και την εντυπωσιακή πολιτιστική κληρονομιά, κάστρα, οχυρά, πύργοι, τείχη και παρατηρητήρια βάζουν τη δική τους θεαματική μεσαιωνική πινελιά, ανοίγοντας ένα ακόμη παράθυρο στην ιστορία της περιοχής.
