Ταξίδι ζωής στις Φιλιππίνες
Οι σπάνιες ομορφιές των Φιλιππίνων, του θαυμαστού αρχιπελάγους με τα 7.000 τροπικά νησιά στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Χρυσαφένιες παραλίες με γαλαζοπράσινα νερά, τεράστια υπόγεια ποτάμια, ηφαιστειακά αλλά και τροπικά τοπία, παρθένοι κοραλλιογενείς ύφαλοι, φαλαινοκαρχαρίες και ναυάγια, ισπανικές αποικιακές πόλεις και αυτόχθονα χωριά όπου ο τρόπος ζωής παραμένει σχεδόν αμετάβλητος εδώ και γενιές, λιμνοθάλασσες με καταπράσινα νησάκια, οι περίφημοι «Σοκολατένιοι Λόφοι». Oι Φιλιππίνες, στα βόρεια της Ινδονησίας στον ΔΕιρηνικό Ωκεανό, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αρχιπέλαγος στον κόσμο με 7.000 τροπικά νησιά που κρύβουν πολλά περισσότερα απ’ όσα φαντάζεστε και προβάλλουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί. Γιατί όπου κι αν βρεθείτε, ό,τι κι αν κάνετε, πάντα υπάρχει ένα ακόμη νησί με κάτι ξεχωριστό για να ανακαλύψετε και να απολαύσετε, νιώθοντας κάθε φορά ότι βρίσκεστε στον παράδεισο.

