Βουρλιώτες-Μανωλάτες: Η άλλη πλευρά της Σάμου, μακριά από τη θάλασσα – Επίσκεψη σε δύο χωριά-ησυχαστήρια

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Βαθύ, την πρωτεύουσα της Σάμου, δύο ορεινά χωριά στις πλαγιές του Καρβούνη μοιάζουν να αποτυπώνουν με τον πιο έντονο τρόπο τον χαρακτήρα του βόρειου Αιγαίου. Οι Βουρλιώτες και οι Μανωλάτες δεσπόζουν επιβλητικά, σχεδόν αυστηρά θα έλεγε κανείς, στο ανάγλυφο της Σάμου, συνθέτοντας ένα ζωντανό μωσαϊκό ιστορίας, περιβάλλοντος και παράδοσης.





Ξεκινώντας από το Βαθύ, ο δρόμος που συνδέει την πρωτεύουσα της Σάμου με το Καρλόβασι κατευθύνεται δυτικά, κατά μήκος των βόρειων ακτών του νησιού, περνώντας από σημεία όπου η θέα ανοίγεται πανοραμικά στο Αιγαίο. Ένα ατελείωτο αιγαιοπελαγίτικο μπλε, με φόντο τα μικρασιατικά παράλια, συναντά τις βραχώδεις ακτές της βόρειας Σάμου, σχηματίζοντας ένα φυσικό σκηνικό που αποδίδεται καλύτερα με εικόνες παρά με λέξεις. Εδώ βλέπει κανείς ένα Αιγαίο διαφορετικό. Ένα Αιγαίο λιγότερο λαμπερό από εκείνο των Κυκλάδων, αλλά πιο αινιγματικό και υπόγεια μελαγχολικό.