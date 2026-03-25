Πάσχα στη Μονεμβασιά
Η άνοιξη είναι ίσως η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε αυτό το μαγικό μέρος της Ελλάδας.
H Mονεμβασιά είναι ο τόπος γέννησης του Γιάννη Ρίτσου, ο οποίος σε ποίημά του, την χαρακτήρισε «Πέτρινο Καράβι». Είναι, επίσης, ένας τόπος με πανέμορφη αρχιτεκτονική και τοπία. Όταν περπατά κανείς στη μικρή καστροπολιτεία της Πελοποννήσου νομίζεις πως ο χρόνος έχει σταματήσει αρκετές εκατοντάδες χρόνια πριν, σε έναν τόπο που πέρασε από τα χέρια των Ενετών, των Τούρκων, των Φράγκων, των πειρατών και τέλος των Ελλήνων.
Το Πάσχα, στην καρδιά της άνοιξης, είναι μάλλον η ωραιότερη περίοδος για να επισκεφθείτε αυτό το ιδιαίτερο μέρος και να νιώσετε την ιδιαίτερη αύρα της πόλης που αποκαλείται και «Γιβραλτάρ της Ανατολής».
Eπιτάφιος σε βυζαντινή ατμόσφαιρα
Στη Μονεμβασιά γίνεται μία από τις ωραιότερες περιφορές του Επιταφίου στην Ελλάδα και φυσικά σε αυτό συμβάλλει ότι γίνεται εδώ και εκατοντάδες στα πλακόστρωτα σοκάκια της μεσαιωνικής πολιτείας. Οι πιστοί ακολουθούν τον Επιτάφιο κρατώντας κεριά ενώ οι ψαλμωδίες αντηχούν στον μεγάλο βράχο δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα σπάνιας ηχητικής ομορφιάς. Το Μεγάλο Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν την πλατεία με το Κανόνι και την Εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα