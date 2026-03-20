Κρουαζιέρα στην Ελλάδα: Ρεκόρ αφίξεων το 2025: Μετατόπιση του ενδιαφέροντος σε προορισμούς στα δυτικά το 2026
Πέρυσι καταγράφηκαν συνολικά 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια
Ρεκόρ κατέγραψαν για την Ελλάδα οι αφίξεις των επισκεπτών κρουαζιέρας σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κίνησης που δημοσιοποίησε σήμερα η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) όπως αυτά καταγράφηκαν από τα λιμάνια – μέλη της.
Για το 2026 οι κρατήσεις παρουσιάζονται με διαφορετικό πρόσημα για τα ελληνικά λιμάνια, ενώ παρατηρείται μετατόπιση των κρουαζιερόπλοιων προς τα δυτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή η τάση ενισχύεται από τις τελευταίες εξελίξεις στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον.
Όπως σημειώνει η Ένωση η δραστηριότητα της κρουαζιέρας στα ελληνικά λιμάνια παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς κρουαζιέρας στην περιοχή της Μεσογείου.
