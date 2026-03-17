Στην Αθήνα οι κορυφαίοι επαγγελματίες της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων
Στην Αθήνα οι κορυφαίοι επαγγελματίες της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων
Περισσότερα από 200 ανώτερα στελέχη από 36 χώρες συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές.
Σε παγκόσμιο κόμβο της διεθνούς βιομηχανίας συνεδρίων και εκδηλώσεων μετατράπηκε η Αθήνα για τρεις ημέρες, με τη διοργάνωση του Ετήσιου Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης 2026 της Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματιών Διοργανωτών Συνεδρίων (IAPCO). Περισσότερα από 200 ανώτερα στελέχη από 36 χώρες συναντήθηκαν για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, να χαράξουν νέες στρατηγικές και να διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας βιομηχανίας συνεδρίων.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με κεντρικό θέμα: «The Odyssey Reinvented-Ένα βαθιά ανθρώπινο ταξίδι προς τις συναντήσεις του αύριο», παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κ. Όλγας Κεφαλογιάννη και του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα.
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα
Εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα, το πρόγραμμα της διοργάνωσης συνέδεσε το διαχρονικό ελληνικό έπος με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα, η αφήγηση του συνεδρίου εξερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μεταμορφώνει τις ανθρώπινες συναντήσεις και τη διασύνδεση, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη σημασία της ανθρώπινης σοφίας, των συναισθημάτων και της προσαρμοστικότητας.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, με κεντρικό θέμα: «The Odyssey Reinvented-Ένα βαθιά ανθρώπινο ταξίδι προς τις συναντήσεις του αύριο», παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, κ. Όλγας Κεφαλογιάννη και του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα.
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα
Εμπνευσμένο από το ταξίδι του Οδυσσέα, το πρόγραμμα της διοργάνωσης συνέδεσε το διαχρονικό ελληνικό έπος με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα, η αφήγηση του συνεδρίου εξερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μεταμορφώνει τις ανθρώπινες συναντήσεις και τη διασύνδεση, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε τη σημασία της ανθρώπινης σοφίας, των συναισθημάτων και της προσαρμοστικότητας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
