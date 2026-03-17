Ο κόσμος της Φιλοξενίας μέσα από τα μάτια των παιδιών
Προκήρυξη 2ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής
Άνοιξε η αυλαία του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο «Ζωγραφίζω τη Φιλοξενία», που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, είναι από τις 16 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου και η βράβευση θα γίνει έως τις 30 Νοεμβρίου.
Υπογραμμίζεται ότι o Διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής δράσης του ΞΕΕ με τίτλο «Learning Hospitality», η οποία έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριες να έρθουν σε επαφή με την έννοια της φιλοξενίας, με τις αρχές και τις μεθόδους της επιχειρηματικότητας, την έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης καθώς και με τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και δημιουργίας που προσφέρει ο κλάδος.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα